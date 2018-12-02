Экономика
ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в России
ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в РоссииИзвестиявчера в 13:00
В Россию стали ввозить больше санкционной продукции. За неполные 11 месяцев этого года Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла на границе 56 тыс. т скоропортящихся и запрещенных сельхозтоваров. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Известиявчера в 13:00
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с чего всё началось
Поставки запрещенной продукции в Россию выросли практически вдвое.Известиявчера в 16:01
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Энергетика
Нефть подорожала на 5% после встречи Путина с саудовским принцем
Путин пояснил, что эта договоренность была достигнута в ходе его встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом.
Обновлено в 01:21
Экономика
В России будет усилен контроль за маркировкой товаров
Правительство России намерено усилить контроль за системой маркировки товаров, проект концепции маркировки подготовлен аппаратом Минпромторга РФ.
Обновлено в 01:20
Экономика
Производители попросили увеличить минимальные цены на коньяк
Дешевый коньяк подделывают чаще всего: по данным Роскачества, 75% подделок — это коньяк по цене 370 – 450 руб. за бутылку 0,5 л.
Обновлено в 01:20
Экономика
Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год
Только на выплату процентов по кредитам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд руб. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что лучше бы эти деньги пошли на диверсификацию.
Обновлено в 00:50
Экономика
Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок
Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.
Обновлено в 01:10
Экономика
ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам
Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений.
Обновлено в 00:52
Экономика
Гройсман заявил о росте средней зарплаты на Украине почти на 25%
По словам министра, средняя зарплата на украинской территории в октябре этого года выросла и составила 9218 гривен.
Обновлено в 01:17
Энергетика
«Росгеология» укрепится в недрах
"Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Art Pictures нашла постоянного зрителя
Представитель Art Pictures добавил, что помимо своих проектов господин Рудовский отвечает за международную дистрибуцию.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Экономисты рекомендовали купить авто и оформить ОСАГО до нового года
С начала 2019 года цена на автострахование будет увеличиваться, новый полис можно оформить за 60 дней до завершения срока действия предыдущего.
Обновлено в 01:20
Финансы
Дни сочтены: доллару предрекли обвал на 30 процентов
На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона.
Обновлено в 01:09
Экономика
Промышленность определилась со стагнацией
Мониторинг опросов Ноябрьский выпуск бюллетеня опросов промышленности ИЭП имени Егора Гайдара содержит исследование влияния на развитие сектора такого фактора, как неопределенность.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Российского производителя бытовой химии пытаются обанкротить
По сведениям с официального сайта компании, «в настоящее время АО «Нэфис Косметикс» занимает лидирующие позиции во всех ключевых сегментах рынка бытовой химии».
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
Право на досрочную пенсию даст оценка рабочего места
В декабре истекает срок, в течение которого результаты проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут применяться для досрочного назначения трудовой пенсии по старости.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
«Вертолеты России» доставят 70 вертолетов Ми-171А2 и «Ансат» в Азию
Холдинг «Вертолеты России», которая входит в состав «Ростеха», в ходе демонстрационного тура по странам Юго-Восточной Азии получил заявки на 70 вертолетов Ми-171А2 и «Ансат» от Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Малайзии и Китая.
Обновлено в 01:17