Экономика

ФТС в первом полугодии увеличила перечисления в бюджет России на 3,9%ТАСС 03:53

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с января по июнь 2019 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 728,91 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Это на 3,87% больше, чем в первом полугодии 2018 года.
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ФТС сообщила о росте отчислений в бюджет за полгода

Udm-Info06:45

Таможенная служба в I полугодии увеличила перечисления в бюджет РФ на 3,9%

Urbc.Ru04:57

ФТС в первом полугодии увеличила перечисления в бюджет России на 3,9%

ТАСС03:53

Таможня увеличила перечисления в бюджет в первом полугодии

News.ru04:18

ФТС в январе-июне увеличила перечисления в бюджет на 3,9%, в июне - снижение на 7,4%

Финмаркет04:01

ФТС перечислила в бюджет России 2,72 трлн рублей

Метагазета04:30

ФТС в I полугодии увеличила перечисления в бюджет РФ на 3,9%

ПРАЙМ03:32
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