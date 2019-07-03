Федеральная таможенная служба (ФТС) России с января по июнь 2019 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 728,91 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Это на 3,87% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

ФТС в первом полугодии увеличила перечисления в бюджет России на 3,9%

Политика Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников Накануне Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар и 14 подводников погибли от отравления продуктами горения.

Происшествия Беглов подтвердил, что погибшие моряки служили в Санкт-Петербурге Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в социальной сети "ВКонтакте", что погибшие 1 июля на подводной лодке близ Североморска были закреплены за воинской частью из северной столицы.

Экономика Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.

Авто BMW представила новый кроссовер Х6 Компания BMW официально представила третье поколение кросс-купе X6.

Экономика Россияне скупают недвижимость в Грузии Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой.

Спорт Грузинских регбистов прогнали из московского клуба Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Происшествия Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.

Политика Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.

Происшествия В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.

Общество Сегодня ожидается полное солнечное затмение Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.

Здоровье Минздрав опроверг угрозу эпидемий после наводнения в Иркутской области Минздрав опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в затопленных районах Иркутской области появилась угроза эпидемии.

Происшествия Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина передано в суд Дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Происшествия Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.

Финансы Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.