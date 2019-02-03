Федеральная таможенная служба (ФТС) России с января по июнь 2019 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 728,91 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Это на 3,87% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

ФТС в первом полугодии увеличила перечисления в бюджет России на 3,9%

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