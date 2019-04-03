Экономика
ФТС в марте увеличила поступления в бюджет на 0,2%ТАСС 04:10
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ обеспечила в марте 2019 года поступления в федеральный бюджет в объеме 448,38 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Рост показателя составил 0,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (447,5 млрд рублей).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мурманская таможня увеличила перечисление денег в бюджет в два раза
Московский Комсомолец Мурмансквчера в 07:49
Смоленская таможня увеличила поступления в бюджет страны на 6,78 млрд рублей
Провинция.рувчера в 05:13
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Армия и оружие
Армия Хафтара заняла город в 100 км от Триполи
Обновлено в 10:42
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Футбол
Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав «Спартака»
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, какими качествами обладает капитан команды Денис Глушаков.
Обновлено в 10:14
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на наркотики и алкоголь
Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что нынешний глава государства будет ждать шоумена Владимира Зеленского, чтобы в медпункте стадиона "Олимпийский" сдать анализы.
Обновлено в 08:56
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело
Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Политика
Путин и Нетаньяху детально обсудили Сирию
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по вопросу сирийского урегулирования на встрече в Кремле.
Обновлено в 11:27
Футбол
Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева
Московский ЦСКА продолжит помогать травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву с восстановлением и рассчитывает договориться о новом контракте, заявил журналистам президент футбольного клуба Евгений Гинер.
Обновлено в 06:39
Футбол
«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ
Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Обновлено в 06:37
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Карлоса Гона снова арестовали в Японии
Прокуратура Токио снова арестовала экс-главу компании Nissan Карлоса Гона, который был отпущен под залог в марте.
Обновлено в 03:49
Кино
Памяти Хита Леджера: Сегодня актер отметил бы 40-летие
Обновлено в 08:49
Авто
«Связной» откроет предзаказ на машины Tesla 5 апреля
«Связной» совместно с Moscow Tesla Club уже завтра, 5 апреля, откроет прием заказов на новые электрокары Tesla Model Y. В открытую продажу модель поступит в 2020 году.
Обновлено в 11:23
Космос
SpaceX впервые запустила прототип Starship
Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сообщил, что Starhopper впервые запустил двигатель на новом испытательном полигоне компании в Бока-Чика, штат Техас.
Обновлено в 03:30
Футбол
В Сочи из пластиковых стаканчиков построили футбольное поле
В четверг в Олимпийском парке Сочи состоялась презентация необычного футбольного поля: для его создания были использованы более 50 тысяч пластиковых стаканчиков, которые были собраны во время прошлогоднего мундиаля одним из спонсоров турнира.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной
Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
Обновлено в 08:58
Театры
Актриса акционистки Катрин Ненашевой дала пощечину зрительнице
Обновлено в 09:00
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Спорт
Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб
Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ
Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:20
Спорт
Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Обновлено в 05:48
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента
В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Технологии
Евросоюз создал международную блокчейн-ассоциацию
Европейская комиссия инициировала создание Международной ассоциации доверенных блокчейн приложений (INATBA), задачей которой является объединение разработчиков, бизнеса и государственных органов для внедрения и продвижения технологий распределенного реестра в различных сферах деятельности.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43