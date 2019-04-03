Экономика

ФТС в марте увеличила поступления в бюджет на 0,2%ТАСС 04:10

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ обеспечила в марте 2019 года поступления в федеральный бюджет в объеме 448,38 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Рост показателя составил 0,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (447,5 млрд рублей).
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ФТС в марте увеличила поступления в бюджет на 0,2%

ТАСС04:10

ФТС нарастила перечисления в бюджет РФ в первом квартале

News.ru07:03

ФТС за первый квартал 2019 года увеличила перечисления в бюджет на 9,5%

Коммерсантъ05:13

ФТС в январе—марте перевела в бюджет РФ почти 1,5 трлн рублей

Росбалт09:00

Мурманская таможня увеличила перечисление денег в бюджет в два раза

Московский Комсомолец Мурмансквчера в 07:49

Смоленская таможня увеличила поступления в бюджет страны на 6,78 млрд рублей

Провинция.рувчера в 05:13

Смоленская таможня увеличила поступления в бюджет страны на 20%

Гудвилл.онлайнвчера в 03:49
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Армия и оружие

Армия Хафтара заняла город в 100 км от Триполи

Обновлено в 10:42
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Общество

Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Обновлено в 08:52
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»

Обновлено в 01:30
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Футбол

Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав «Спартака»

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, какими качествами обладает капитан команды Денис Глушаков.
Обновлено в 10:14
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на наркотики и алкоголь

Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что нынешний глава государства будет ждать шоумена Владимира Зеленского, чтобы в медпункте стадиона "Олимпийский" сдать анализы.
Обновлено в 08:56
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Политика

Путин и Нетаньяху детально обсудили Сирию

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по вопросу сирийского урегулирования на встрече в Кремле.
Обновлено в 11:27
Футбол

Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева

Московский ЦСКА продолжит помогать травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву с восстановлением и рассчитывает договориться о новом контракте, заявил журналистам президент футбольного клуба Евгений Гинер.
Обновлено в 06:39
Футбол

«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ

Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Обновлено в 06:37
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Карлоса Гона снова арестовали в Японии

Прокуратура Токио снова арестовала экс-главу компании Nissan Карлоса Гона, который был отпущен под залог в марте.
Обновлено в 03:49
Кино

Памяти Хита Леджера: Сегодня актер отметил бы 40-летие

Обновлено в 08:49
Авто

«Связной» откроет предзаказ на машины Tesla 5 апреля

«Связной» совместно с Moscow Tesla Club уже завтра, 5 апреля, откроет прием заказов на новые электрокары Tesla Model Y. В открытую продажу модель поступит в 2020 году.
Обновлено в 11:23
Космос

SpaceX впервые запустила прототип Starship

Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сообщил, что Starhopper впервые запустил двигатель на новом испытательном полигоне компании в Бока-Чика, штат Техас.
Обновлено в 03:30
Футбол

В Сочи из пластиковых стаканчиков построили футбольное поле

В четверг в Олимпийском парке Сочи состоялась презентация необычного футбольного поля: для его создания были использованы более 50 тысяч пластиковых стаканчиков, которые были собраны во время прошлогоднего мундиаля одним из спонсоров турнира.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной

Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
Обновлено в 08:58
Театры

Актриса акционистки Катрин Ненашевой дала пощечину зрительнице

Обновлено в 09:00
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Спорт

Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб

Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ

Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:20
Спорт

Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

Обновлено в 05:48
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Технологии

Евросоюз создал международную блокчейн-ассоциацию

Европейская комиссия инициировала создание Международной ассоциации доверенных блокчейн приложений (INATBA), задачей которой является объединение разработчиков, бизнеса и государственных органов для внедрения и продвижения технологий распределенного реестра в различных сферах деятельности.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
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