Экономика
ФТС в марте увеличила поступления в бюджет на 0,2%ТАСС 04:10
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ обеспечила в марте 2019 года поступления в федеральный бюджет в объеме 448,38 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Рост показателя составил 0,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (447,5 млрд рублей).
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Мурманская таможня увеличила перечисление денег в бюджет в два раза
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