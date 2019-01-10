Федеральная таможенная служба (ФТС) России по итогам 2018 года перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 63,18 млрд рублей, что на 32,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В том числе за декабрь 2018 года в бюджет перечислено 653,68 млрд рублей, добавили в ФТС.

ФТС в 2018 году увеличила перечисления в бюджет на 32,5%

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