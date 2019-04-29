Экономика
ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырьяВедомости вчера в 19:43
Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды продовольственного сырья. Такое предложение ведомство направило в Минсельхоз в апреле, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.
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