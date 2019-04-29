ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырьяВедомости вчера в 19:43

Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды продовольственного сырья. Такое предложение ведомство направило в Минсельхоз в апреле, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

Энергетика «Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».

Технологии Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Общество Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет, но в первой декаде мая пройдут дожди, которые восполнят недостаток влаги.

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Авто Названы самые популярные китайские автомобили с пробегом в РФ В I квартале 2019 года на вторичном рынке России было продано 17,5 тыс. китайских автомобилей.

Здоровье В Хакасии в отношении медиков возбуждено 106 дел По результатам проведенной в первом квартале текущего года проверки исполнения законодательства об охране здоровья граждан прокурорами выявлено 378 нарушений закона, с целью их устранения внесено 48 представлений, направлено в суд 40 исковых заявлений, в отношении должностных лиц медучреждений возбуждено 106 административных дел, из которых наложено штрафов на общую сумму 356 тыс. рублей.

Музыка Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе» "За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.

Общество Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».

Энергетика «СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе» Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.

Экономика Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.

Финансы Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.

Политика Специалисты «Ростеха» повысили управляемость танков Сотрудники «Уралвагонзавода», который входит в госкорпорацию «Ростех», повысили плавность хода и управляемость спецтехники с помощью торсионного вала, сообщил T-Digest 29 апреля.

Общество «Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.

Происшествия Организатору «Нового величия» дали 2,5 года колонии Молодого человека признали виновным в создании экстремистского сообщества. Суд назначил Ребровскому 2,5 года колонии общего режима.