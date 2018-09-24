Экономика

ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сокаREGNUM 01:28

В России могут вырасти импортные пошлины на некоторые пищевые ингредиенты для продуктов и напитков. С таким предложением выступила Федеральная таможенная служба России (ФТС). Речь идёт о молочной сыворотке, концентрате апельсинового сока, пальмовом и кокосовом масле.
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Федеральная таможенная служба предложила повысить импортные пошлины на некоторые продукты

Эхо Москвы01:45

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«Ъ»: ФТС предложила увеличить импортные пошлины на концентрат апельсинового сока

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Ведомостивчера в 19:43

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Коммерсантъвчера в 17:50
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