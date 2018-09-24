Экономика
ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сокаREGNUM 01:28
В России могут вырасти импортные пошлины на некоторые пищевые ингредиенты для продуктов и напитков. С таким предложением выступила Федеральная таможенная служба России (ФТС). Речь идёт о молочной сыворотке, концентрате апельсинового сока, пальмовом и кокосовом масле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские таможенники предложили увеличить импортные пошлины на концентрат апельсинового сока
Московский Комсомолецвчера в 21:59
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Культура
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Авто
Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах
Существуют и регионы, в которых доля цветных (не черных-бело-серых) автомобилей выше 30%.
Обновлено в 07:50
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке
Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Авто
Новый Tesla Roadster получит самый большой запас хода
По заявлению Илона Маска, новое поколение Tesla Roadster получит самый большой запас хода, когда-либо существовавший до этого у электрокаров.
Обновлено вчера в 16:20
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Хоккей
Россия проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира
Обновлено вчера в 16:27
Транспорт
ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД
Государственная автоинспекция (ГИБДД) планирует разработать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:01
Политика
Беги, Лена, беги! Россиянка попросила у Зеленского паспорт Украины
Намерения вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта страны всем, кто «борется за свободу», уже вызвали отклик у россиян.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Россиян заподозрили в создании нарколаборатории под Минском
Троих граждан России подозревают в организации под Минском подпольной нарколаборатории по производству психотропных веществ, сообщил государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии.
Обновлено в 07:24
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Футбол
Понять и простить: Луческу покаялся за свои слова о Лобановском
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирача Луческу принес извинения за критику в адрес Валерия Лобановского.
Обновлено в 05:23
Наука
Неадертальцы могли изготавливать украшения из когтей и перьев беркутов
Индейцы изготавливали национальные головные уборы и применяли их в религиозных церемониях.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Аршавина застали в компании двух девушек
Спортсмена застали в компании двух очаровательных дам в ресторане, где его сняли на видео посетители.
Обновлено в 04:42
Наука
Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке
Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.
Обновлено в 06:45
Авто
Opel начал поиск дилеров в России
Группа PSA начала поиск потенциальных партнеров Opel в России в рамках возвращения немецкого бренда в нашу страну в четвертом квартале 2019 года.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске
Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Политика
США усмотрели угрозу в «интернете вещей»
Документ размещен на сайте законодательного органа. В Сенате намерены рассмотреть угрозы безопасности, создаваемые интернетом вещей.
Обновлено в 07:52
Авто
Все больше северян могут позволить себе купить автомобиль
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Фото: Елена Летучая удивила фанатов профессией своего отца
Известная российская телеведущая Елена Летучая удивила своих поклонников, рассказав о профессии своего отца.
Обновлено в 00:29
Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16