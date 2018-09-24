ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сокаREGNUM 01:28

В России могут вырасти импортные пошлины на некоторые пищевые ингредиенты для продуктов и напитков. С таким предложением выступила Федеральная таможенная служба России (ФТС). Речь идёт о молочной сыворотке, концентрате апельсинового сока, пальмовом и кокосовом масле.

Энергетика «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом» Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Происшествия В результате взрыва в Сочи погиб мужчина Мужчина погиб в результате взрыва на автомойке в Адлерском районе Сочи 28 апреля. Правоохранительные органы выясняют причины ЧП.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

Армия и оружие Россия подарила Киргизии военной техники на сотни миллионов Киргизия безвозмездно получила от России новую партию вертолетов и бронетанковой техники общей стоимостью более 385 млн рублей.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Общество Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.

Наука Через 50 лет на Facebook число умерших превысит число живых Число умерших на Facebook может превысить число живых уже через 50 лет. Об этом заявили ученые из Оксфордского университета.

Технологии Tele2 запустил технологию eSim в России Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.

Политика Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам На ремарку журналиста, что получается, граждане России будут принимать участие в прописанных в Минских договоренностях муниципальных выборах, представитель Кремля заявил, что "это будут люди, у которых на момент возникновения внутриукраинского конфликта были украинские паспорта".

Технологии Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Наука Роботов Ambots научили сообща печатать на 3D-принтере Компания Ambots разработала роботов, которые умеют сообща печатать на 3D-принтерах части больших конструкций и собирать их в единый объект Роботы уже очень много умеют, но слаженно работать в коллективе, координируя свои действия с «коллегами» для достижения общего результата, их только учат — например, в Стендфорде и Университете Пенсильвании.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Шоу-бизнес Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало» Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.

Хоккей Олег Знарок назначен главным тренером ХК «Спартак» Олег Знарок стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.

Политика Команда Зеленского поддержала запрет Порошенко выезжать за границу Соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержали предложение о запрете выезда за пределы страны для действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.