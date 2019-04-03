Экономика
ФТС нарастила перечисления в бюджет РФ в первом кварталеNews.ru 07:03
За три месяца 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1,309 трлн рублей, — отмечают в ФТС. Годом ранее объём перечислений составлял 1,194 трлн рублей. При этом в марте ФТС перечислила в бюджет 448,38 млрд рублей.
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