Федеральная торговая комиссия США (FTC) проголосовала 3 голосами «за» и 2 «против» урегулирования вопросов с Facebook и взыскании с компании 5 миллиардов долларов. Как сообщает RTVI, речь может идти о нарушении конфиденциальности данных пользователей в социальной сети.

ФТС наложила взыскание на Facebook в 5 миллиардов долларов

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