Политика
ФТС наложила взыскание на Facebook в 5 миллиардов долларовФедералПресс вчера в 19:57
Федеральная торговая комиссия США (FTC) проголосовала 3 голосами «за» и 2 «против» урегулирования вопросов с Facebook и взыскании с компании 5 миллиардов долларов. Как сообщает RTVI, речь может идти о нарушении конфиденциальности данных пользователей в социальной сети.
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WSJ: Федеральная торговая комиссия США утвердила договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд
Телеканал RTVIвчера в 18:59
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
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