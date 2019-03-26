ФСО сообщила о поимке похитителей кабеля спецсвязи рядом с КремлемРБК 10:55

Рядом с Большим Москворецким мостом напротив Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Кражу обнаружили накануне, 25 марта.

с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и МВД пресекли попытку украсть часть кабеля специальной связи рядом с Большим Москворецким мостом, сообщил РБК замначальника центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов.

ФСО сообщила о поимке похитителей кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

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