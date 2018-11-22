Политика

ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем
Газета.Ru
12:24

Федеральная служба охраны (ФСО) России отказалась прокомментировать пролет двух военных вертолетов над территорией Кремля, передает РИА "Новости" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.
Газета.Ru12:24

Подробнее о событии

Эксперт: в вертолете над Кремлем могли быть только сотрудники ФСО

Вечерняя Москва13:32

Видеокадры взлёта двух вертолётов из Кремля

RT на русском13:30

ФСО отказалась комментировать кадры взлета военных вертолетов из Кремля

РИА Новости10:28

ФСО отказалась комментировать кадры взлета из Кремля военных вертолетов

Интерфакс09:45

ФСО отказалась комментировать кадры вертолетов в центре Москвы

Москва 2410:20

Стало известно, почему над Кремлем летали вертолеты

ФАН08:56

Над Кремлём кружит вертолёт с неизвестным подвешенным грузом

Говорит Москва07:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Политика

Рада приняла в I чтении изменения в конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Как отмечается, законопроект № 9037 был предложен президентом страны Петром Порошенко, он подразумевает внесение изменений в конституцию в части закрепления стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Обновлено в 13:58
Политика

Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой

Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших вооруженных сил в мире, опубликованном на портале Business Insider.
Обновлено в 14:02
Политика

ЕС призвал Сербию и Косово прекратить провокации

Представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз призывает Сербию и Косово прекратить провокационные действия.
Обновлено в 12:53
Политика

Франция ввела санкции против 18 саудовцев в связи с делом Хашукджи

Ранее Германия запретила въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве Хашукджи.
Обновлено в 13:40
Политика

Марчук стал представителем Киева в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу минобороны Евгения Марчука представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.
Обновлено в 13:57
Политика

Sky: после Brexit между Великобританией и ЕС появятся торговые барьеры

Торговые барьеры, отсутствующие в настоящее время, появятся при движении товаров и услуг между Великобританией и ЕС после выхода страны из состава сообщества (Brexit).
Обновлено в 12:46
Политика

Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование МИД ФРГ закрыть украинский сайт «Миротворец».
Обновлено в 13:37
Политика

Путин проведет совещание по развитию ВС РФ в технополисе «Эра»

Итоговое совещание по развитию Вооруженных сил РФ состоится в Анапе под руководством президента Владимира Путина.
Обновлено в 13:08
Политика

Россия на G20 обсудит цифровую экономику и международную торговлю

Россия на саммите G20 в Аргентине намерена обсудить развитие цифровой экономики и международной торговли.
Обновлено в 11:21
Политика

Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина 20 декабря.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник

Обновлено в 13:13
Политика

Гройсман рассказал об амбициях Украины стать «газовой державой»

Украина в ближайшие шесть лет планирует начать покрывать свои потребности в природном газе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit.
Обновлено в 13:15
Политика

Саркози неожиданно прилетел в Россию

Бывший президент Франции Николя Саркози во время неожиданного визита в Москву заявил, что всегда был другом российского лидера Владимира Путина, и отметил, что Россия вновь стала могущественной державой.
Обновлено в 14:02
Главное