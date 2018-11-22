Политика
ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем
ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над КремлемГазета.Ru12:24
Федеральная служба охраны (ФСО) России отказалась прокомментировать пролет двух военных вертолетов над территорией Кремля, передает РИА "Новости" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.
Газета.Ru12:24
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