Политика

ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем
Газета.Ru
12:24

Федеральная служба охраны (ФСО) России отказалась прокомментировать пролет двух военных вертолетов над территорией Кремля, передает РИА "Новости" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.
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