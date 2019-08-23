Экономика
ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФОКоммерсантъ 07:04
Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это на 24,6% больше аналогичного показателя в прошлом году (или на 10,0 млрд. руб.).
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Происшествия
После избиения заключенного в «Крестах» уволили трех сотрудников СИЗО
Ряд сотрудников и руководителей СИЗО "Кресты" и УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уволены и привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам проверки в связи с избиением заключенного.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»
Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .
Обновлено в 09:02
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Политика
Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной
Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено в 06:54
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Наука
Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенства
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Уфой» в матче молодёжных команд. Встреча завершалась со счётом 2:0.
Обновлено в 07:54
Экономика
Акции «Мечела» подскочили почти на 10%
На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей.
Обновлено в 09:15
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Кино
Скончался режиссер-документалист Михаил Ведышев
Обновлено в 10:05
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Экономика
Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд
Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Берлине велосипедист застрелил прохожего
Один человек погиб в результате стрельбы в берлинском районе Моабит, сообщила местная полиция.
Обновлено в 07:29
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Краснодаре потушили крупный пожар на складе
Сообщение о пожаре в складском помещении поступило в МЧС в 10:28.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Фигурное катание
Туктамышева дважды упала в короткой программе на тренировке
Двукратная чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не очень удачно исполнила короткую программу на открытой тренировке в четверг, упав дважды, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 08:52
Политика
Марин Ле Пен прокомментировала возможность возвращения России в G8
Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter прокомментировала возможность возвращения России в формат G8.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Для трудоспособного населения во втором квартале 2019 года прожиточный минимум составит 12 тысяч 130 рублей (ранее 11 тысяч 653 рубля), для пенсионеров — 9 тысяч 236 (ранее 8 тысяч 894 рубля) рублей, для детей — 11 тысячи 4 рубля (ранее 10 тысяч 585 рублей), сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:23
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:02