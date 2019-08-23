Экономика

ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФОКоммерсантъ 07:04

Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это на 24,6% больше аналогичного показателя в прошлом году (или на 10,0 млрд. руб.).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФСК отчиталась о росте чистой прибыли в I полугодии

Rambler News Service04:56

ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФО

Коммерсантъ07:04

ФСК увеличила чистую прибыль по МСФО за полугодие

Вести.Финанс05:25

Прибыль «ФСК ЕЭС» по МСФО в 1-м полугодии выросла на четверть

Финмаркет05:02

Прибыль ФСК ЕЭС выросла на четверть

Уралинформбюро07:07

Прибыль «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие выросла на 24%

Finam.Ru04:20

ФСК в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 24,6%

ПРАЙМ04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Авто

Lada Granta Drive Active — производство началось

Обновлено в 08:06
Экономика

Китай ударил по США ответными пошлинами

Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:08
Футбол

Ливерпуль может подписать рекордный спонсорский контракт с Nike

По информации источника, «красные» в поисках спонсора на следующие сезоны остановили свой свой выбор на компании Nike, контракт с которыми может стать рекордным в АПЛ, превзойдя даже сделку МЮ с Adidas, оцениваемую в 75 млн фунтов в год.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Авто

В Москва-Сити открылся первый шоурум автомобилей Aurus

В деловом центре «Москва-Сити» открылась первая галерея российских автомобилей представительского класса Aurus.
Обновлено в 09:21
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного

Обновлено в 10:31
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Гаджеты

Bloomberg: Apple представит три новые модели iPhone

Корпорация Apple готовится представить новую линейку своих смартфонов. На смену iPhone XS придут iPhone Pro.
Обновлено в 04:59
Общество

Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы

Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы Сергея Веремеенко.
Обновлено в 06:38
Кино

Скончался режиссер Михаил Ведышев

Обновлено в 10:53
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:10
Происшествия

Поморский монтер получил удар током в 6 тысяч вольт и выжил

В 2010 году помощник машиниста поезда Андрей Каталов выжил после удара током в 27,5 тысячи вольт.
Обновлено в 11:24
Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Обновлено в 08:15
Политика

Зеленский прокомментировал вопрос обмена удерживаемых лиц с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и рассчитывает на результаты в ближайшие дни.
Обновлено в 04:56
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Недвижимость

«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%

Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
Здоровье

Больше половины россиян предпочитают самолечение визиту к врачу

Проект "Здоровье Mail. ru" провел опрос, который показал, что только 28% россиян в случае ухудшения самочувствия обращаются к врачам.
Обновлено в 10:11
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку

Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено в 10:15
Авто

Составлен рейтинг самых «женских» марок автомобилей в России

Chery и Daewoo, занявшие первое и второе места в рейтинге соответственно, стали самыми «женскими» марками автомобилей в РФ.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Елене Малышевой устроили травлю за видео женщины с припадком

Обновлено в 09:38
Политика

Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Богомолов назвал Собчак будущей женой

В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:13
Культура

Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

Обновлено в 10:17
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Происшествия

СКР опубликовал видео распыления газа на митинге 27 июля в Москве

Обновлено в 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное