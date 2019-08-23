Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это на 24,6% больше аналогичного показателя в прошлом году (или на 10,0 млрд. руб.).

ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФО

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