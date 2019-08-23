Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это на 24,6% больше аналогичного показателя в прошлом году (или на 10,0 млрд. руб.).

ФСК увеличил чистую прибыль на 24,6% по МСФО

Здоровье Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.

Общество В Чечне откроют самую большую мечеть в Европе 23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.

Политика Зеленский назвал сроки обмена заключенными с Россией Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лично работал над обменом заключенными с Россией в течение последних двух месяцев.

Армия и оружие Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Общество Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы Сергея Веремеенко.

Музыка Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Наука ВОЗ не нашла доказательств вреда от микропластика в питьевой воде Авторы доклада отдельно замечают, что в данный момент гораздо больший вред, чем микропластик, приносят патогены и химические загрязнения, содержащиеся в питьевой воде.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Армия и оружие Стало известно о приобретении США танка Т-90 Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.

Спорт 3 российских биатлониста не были допущены на чемпионат мира в Раубичах Три российских биатлониста не были допущены к чемпионату мира по летнему биатлону среди юниоров, который стартует сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь).

Происшествия Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".

Общество Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Технологии Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.