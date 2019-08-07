Происшествия

ФСИН выявила нарушения в «Крестах»Газета.Ru 04:35

В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы службы Валерия Максименко.
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с чего всё началось

ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге

Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, произошла драка между арестантами, а сотрудники ФСИН в этот момент в камере не находились.
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