Общество
ФСИН выступила против досрочного освобождения КарауловойLife.ru вчера в 04:56
Администрация исправительной колонии № 1 УФСИН России по Вологодской области выступила против условно-досрочного освобождения бывшей студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Варвары Карауловой. Об этом рассказал её адвокат Павел Бадамшин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Начало ледохода, УДО Карауловой, мусорный тариф и другие новости за 15 апреля
Gorodvo.ruвчера в 12:56
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В суде показали видео драки Мамаева и Соловчука
Обновлено в 12:35
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Футбол
СМИ: «Ювентус» и «Ливерпуль» попытаются подписать Брандта
Сообщается, что в летнее трансферное окно за 22-летнего игрока намерены побороться «Ювентус» и «Ливерпуль».
Обновлено в 09:58
Политика
Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли
Обновлено в 07:17
Общество
Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами
Российские мошенники освоили новую схему обмана граждан, при которой у них выманиваются данные банковских карт.
Обновлено вчера в 02:22
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Авто
Geely показала электрический концепт Preface
Название новинки переводится как «Предисловие», концепт своим видом показывает как будут выглядеть премиальные седаны марки Geely.
Обновлено в 10:13
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приведет в Россию, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Обновлено в 12:35
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Хоккей
ФНС зарегистрировала АНО «ХК „Динамо-Москва“»
В настоящее время юридическим лицом московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" является ООО "ХК Динамо-Москва", учредителем которого выступает Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо".
Обновлено в 11:03
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Политика
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения
Обновлено в 07:26
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Спорт
Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл секрет нарядов фигуристки
Автор костюмов олимпийской чемпионки Алины Загитовой раскрыла секрет нарядов фигуристки.
Обновлено в 12:48
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16