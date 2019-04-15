Общество

ФСИН выступила против досрочного освобождения КарауловойLife.ru вчера в 04:56

Администрация исправительной колонии № 1 УФСИН России по Вологодской области выступила против условно-досрочного освобождения бывшей студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Варвары Карауловой. Об этом рассказал её адвокат Павел Бадамшин.
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Начало ледохода, УДО Карауловой, мусорный тариф и другие новости за 15 апреля

Gorodvo.ruвчера в 12:56

Варвару Караулову не хотят выпускать по УДО из вологодской колонии

Вологда Регионвчера в 06:15

Адвокат Варвары Карауловой заявил, что ФСИН выступает против её условно-досрочного освобождения

ВЕСТИ35.РФвчера в 05:16

Адвокат заявил о нежелании ФСИН отпустить Караулову по УДО

РБКвчера в 04:29

Замглавы ФСИН обвинил адвоката Варвары Карауловой в необъективности

Говорит Москвавчера в 07:53

Адвокат Карауловой заявил, что ФСИН против ее условно-досрочного освобождения

ТАССвчера в 03:27

Администрация исправительной колонии в Вологодской области выступает против УДО студентке МГУ Варваре Карауловой

Эхо Москвывчера в 07:30
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
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Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Авто

АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В суде показали видео драки Мамаева и Соловчука

Обновлено в 12:35
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

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Футбол

СМИ: «Ювентус» и «Ливерпуль» попытаются подписать Брандта

Сообщается, что в летнее трансферное окно за 22-летнего игрока намерены побороться «Ювентус» и «Ливерпуль».
Обновлено в 09:58
Политика

Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли

Обновлено в 07:17
Общество

Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами

Российские мошенники освоили новую схему обмана граждан, при которой у них выманиваются данные банковских карт.
Обновлено вчера в 02:22
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Политика

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Авто

Geely показала электрический концепт Preface

Название новинки переводится как «Предисловие», концепт своим видом показывает как будут выглядеть премиальные седаны марки Geely.
Обновлено в 10:13
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Российский полицейский-националист сел за убийство и грабежи

Обновлено в 12:33
Политика

Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приведет в Россию, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Обновлено в 12:35
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Хоккей

ФНС зарегистрировала АНО «ХК „Динамо-Москва“»

В настоящее время юридическим лицом московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" является ООО "ХК Динамо-Москва", учредителем которого выступает Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо".
Обновлено в 11:03
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
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Политика

Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Политика

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
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Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения

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Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
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Происшествия

В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу

Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
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Ольга Зарубина подделала ДНК-экспертизу дочери Александра Малинина

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Спорт

Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл секрет нарядов фигуристки

Автор костюмов олимпийской чемпионки Алины Загитовой раскрыла секрет нарядов фигуристки.
Обновлено в 12:48
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
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Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
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