Общество

ФСИН выступила против досрочного освобождения КарауловойКавказский узел вчера в 23:55

Администрация исправительной колонии в Вологодской области сообщила о двух непогашенных взысканиях у Варвары Карауловой в суд, где сегодня запланировано рассмотрение ходатайства осужденной об условно-досрочном освобождении.
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Администрация исправительной колонии в Вологодской области выступает против УДО студентке МГУ Варваре Карауловой

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