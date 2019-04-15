Общество
ФСИН выступила против досрочного освобождения КарауловойLife.ru вчера в 04:56
Администрация исправительной колонии № 1 УФСИН России по Вологодской области выступила против условно-досрочного освобождения бывшей студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Варвары Карауловой. Об этом рассказал её адвокат Павел Бадамшин.
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Футбол
Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»
Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество
Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей
Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 15 судов
Обновлено в 08:25
Экономика
UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций
Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.
Обновлено в 02:36
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова изменила ему с баскетболистом
В семье Андрея Григорьева-Апполонова случился кризис — прошлым летом супруга певца ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Спасателям удалось локализовать пожар в соборе Парижской Богоматери, пишет PARISIEN.
Обновлено вчера в 21:24
Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Общество
Названы самые криминогенные станции московского метрополитена
Самыми криминогенными станциями московского метро названы: Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым
Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика
Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Игры
Sony рассказала первые подробности новой PlayStation
По словам представителей Sony, приставка не выйдет в 2019 году, ее дата релиза пока неизвестна (по слухам, она выйдет в первом квартале 2020 года).
Обновлено в 09:21
Происшествия
Прокуратура Украины: бандиты не готовили покушение на Зеленского
В СМИ появилась информация, что бандиты готовились напасть на кандидата. По данным прокуратуры, инцидент не был связан с политиком.
Обновлено в 03:57
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Общество
Закусочным в жилых домах предлагают запретить продажу алкоголя
Закусочным в жилых домах могут запретить продажу алкоголя.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой, как и мама, стала блондинкой
Лёля, как называет дочь Гузеева, работает вместе в мамой.
Обновлено в 05:28
Авто
Lexus представил свой первый минивэн
Не исключено, что новый минивэн будет оснащаться и классическим бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л и мощностью 300 л.с. Стоимость Toyota Alphard, на базе которого построен Lexus LM, составляет в России от 4 764 000 рублей.
Обновлено в 03:40
Политика
Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05