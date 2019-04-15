Общество

ФСИН выступила против досрочного освобождения КарауловойLife.ru вчера в 04:56

Администрация исправительной колонии № 1 УФСИН России по Вологодской области выступила против условно-досрочного освобождения бывшей студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Варвары Карауловой. Об этом рассказал её адвокат Павел Бадамшин.
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Администрация исправительной колонии в Вологодской области выступает против УДО студентке МГУ Варваре Карауловой

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ФСИН отказалась от условно-досрочного освобождения Карауловой

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Замглавы ФСИН обвинил адвоката Варвары Карауловой в необъективности

Говорит Москвавчера в 07:53

Адвокат Карауловой заявил, что ФСИН против ее условно-досрочного освобождения

ТАССвчера в 03:27
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