Политика

ФСИН выступила против УДО Варвары КарауловойГоворит Москва 04:42

Завтра Вологодский суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Карауловой. В декабре 2016 года девушку признали виновной в попытке присоединиться к запрещённой в России террористической группировке «Исламское государство».
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Адвокат заявил о нежелании ФСИН отпустить Караулову по УДО

РБК04:29

Администрация исправительной колонии в Вологодской области выступает против УДО студентке МГУ Варваре Карауловой

Эхо Москвы07:30

Адвокат Варвары Карауловой заявил, что ФСИН выступает против её условно-досрочного освобождения

ВЕСТИ35.РФ05:16

Москалькова просит суд поддержать просьбу Варвары Карауловой об УДО

ТАСС10:26

Отец Карауловой надеется на освобождение дочери

РИА Новости03:58

Замглавы ФСИН обвинил адвоката Варвары Карауловой в необъективности

Говорит Москва07:53

Варвару Караулову не хотят выпускать по УДО из вологодской колонии

Вологда Регион06:15
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Происшествия

У собора Парижской Богоматери обрушилась крыша

Обновлено в 14:18
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Футбол

Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 14:25
Наука

На дне Марианской впадины нашли бактерии, разлагающие углеводороды

Группа исследователей совершила погружение для сбора образцов обитателей глубин и обнаружила, что бактерии могут разлагать углеводородные соединения, встречающиеся в нефти и газе.
Обновлено вчера в 09:05
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Авто

АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL

В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество

Льва лучше не провоцировать, а Рака могут ожидать разнообразные сюрпризы. Гороскоп на 14 апреля

День у Стрельца в целом обещает пройти спокойно и позитивно.
Обновлено 13 апреля в 21:12
Шоу-бизнес

Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг

Вес Александра Семчева достиг 190 кг, только тогда он всерьез занялся собой.
Обновлено в 07:36
Общество

В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»

В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в церкви в Канаде

Обновлено вчера в 23:54
Политика

Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Обновлено в 18:09
Происшествия

Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы

Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
Авто

Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве

Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

Обновлено в 12:02
Происшествия

BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября

Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика

Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионе

Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:31
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 15:08
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Футбол

Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.
Обновлено в 17:23
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от подоходного налога

После вычета налогов зарплата многих работников становится ниже прожиточного минимума Россияне с низкой зарплатой в будущем могут быть освобождены от подоходного налога (НДФЛ).
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено в 13:46
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Рома Гриценко лжет о своем романе с Женей Шестаковой

Совсем недавно участник реалити-шоу "Дом-2" буквально поразил телезрителей, покинув Периметр ради возлюбленной Евгении Шестаковой.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
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Зеленский опубликовал оскорбительное видеообращение к Порошенко

Обновлено в 06:18
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Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
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