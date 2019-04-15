Политика
ФСИН выступила против УДО Варвары КарауловойГоворит Москва 04:42
Завтра Вологодский суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Карауловой. В декабре 2016 года девушку признали виновной в попытке присоединиться к запрещённой в России террористической группировке «Исламское государство».
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Происшествия
У собора Парижской Богоматери обрушилась крыша
Обновлено в 14:18
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Футбол
Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 14:25
Наука
На дне Марианской впадины нашли бактерии, разлагающие углеводороды
Группа исследователей совершила погружение для сбора образцов обитателей глубин и обнаружила, что бактерии могут разлагать углеводородные соединения, встречающиеся в нефти и газе.
Обновлено вчера в 09:05
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
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Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество
Льва лучше не провоцировать, а Рака могут ожидать разнообразные сюрпризы. Гороскоп на 14 апреля
День у Стрельца в целом обещает пройти спокойно и позитивно.
Обновлено 13 апреля в 21:12
Шоу-бизнес
Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг
Вес Александра Семчева достиг 190 кг, только тогда он всерьез занялся собой.
Обновлено в 07:36
Общество
В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»
В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в церкви в Канаде
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09
Происшествия
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
Авто
Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Обновлено в 12:02
Происшествия
BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября
Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика
Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионе
Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:31
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Футбол
Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.
Обновлено в 17:23
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от подоходного налога
После вычета налогов зарплата многих работников становится ниже прожиточного минимума Россияне с низкой зарплатой в будущем могут быть освобождены от подоходного налога (НДФЛ).
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Экономика
Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено в 13:46
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Рома Гриценко лжет о своем романе с Женей Шестаковой
Совсем недавно участник реалити-шоу "Дом-2" буквально поразил телезрителей, покинув Периметр ради возлюбленной Евгении Шестаковой.
Обновлено вчера в 05:54