Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары КарауловойВести.Ru 06:08

Рассмотрение дела об УДО в Вологодском городском суде назначено на 16 апреля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
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Зачем возвращать в Россию жен боевиков

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Москалькова просит суд поддержать просьбу Варвары Карауловой об УДО

ТАСС10:26

Замглавы ФСИН обвинил адвоката Варвары Карауловой в необъективности

Говорит Москва07:53

Адвокат заявил о нежелании ФСИН отпустить Караулову по УДО

РБК04:29

Адвокат заявил, что ФСИН против освобождения Карауловой по УДО

Коммерсантъ04:27

Администрация исправительной колонии в Вологодской области выступает против УДО студентке МГУ Варваре Карауловой

Эхо Москвы07:30

ФСИН не одобрила условно-досрочное освобождение Карауловой

РИА Новости04:03
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Политика

Валентина Матвиенко заверила, что Россия никогда не уйдет из Арктики

Россия никогда не уйдет из Арктики, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 12:16
Музыка

Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя

Обновлено в 12:16
Политика

В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео

«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 10:57
Наука

В Марианской впадине нашли бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 13 апреля в 00:26
Армия и оружие

СК России возбудил новые дела по фактам обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республиках, в результате которого пострадали женщина и ребенок.
Обновлено в 11:55
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Мордовии по подозрению в убийстве подростка задержали охотника

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство».
Обновлено в 11:19
Политика

Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля

Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:56
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Политика

Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Наука

В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце

Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено в 11:18
Здоровье

Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут

«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Политика

Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны

Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Общество

«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G

Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.
Обновлено в 08:48
Политика

Губернатор Ставрополья назвал главную проблему края

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны

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Тайну появления сына Сергея Зверева раскрыл Малахов

Обновлено в 04:44
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За распространение видео теракта в мечети под суд пошли шесть человек

В Новой Зеландии шесть человек предстанут перед судом по обвинению в распространении видео теракта в мечети, в результате которого погибли 50 человек.
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Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
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Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

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Татьяна Буланова призналась Елене Малышевой в проблемах с памятью

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Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание

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На Елену Малышеву подал в суд «Ставропольский бройлер»

Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд столицы к редакции телепрограммы «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
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Происшествия

В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды

Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.
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Хоккей

Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
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Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
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