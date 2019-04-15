Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары КарауловойВести.Ru 06:08

Рассмотрение дела об УДО в Вологодском городском суде назначено на 16 апреля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
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Адвокат заявил о нежелании ФСИН отпустить Караулову по УДО

РБК04:29

Администрация исправительной колонии в Вологодской области выступает против УДО студентке МГУ Варваре Карауловой

Эхо Москвы07:30

Адвокат Варвары Карауловой заявил, что ФСИН выступает против её условно-досрочного освобождения

ВЕСТИ35.РФ05:16

Москалькова просит суд поддержать просьбу Варвары Карауловой об УДО

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Замглавы ФСИН обвинил адвоката Варвары Карауловой в необъективности

Говорит Москва07:53

ФСИН не одобрила условно-досрочное освобождение Карауловой

РИА Новости04:03

Варвару Караулову не хотят выпускать по УДО из вологодской колонии

Вологда Регион06:15
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Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
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Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
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Армия и оружие

ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в пресс-релизе компании.
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Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Обновлено в 06:41
Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки в газовую директиву

Новая редакция газовой директивы позволяет реализовать строительство «Северного потока – 2», говорил министр энергетики РФ Александр Новак 5 апреля, после того как Европарламент согласовал поправки в документ.
Обновлено в 04:46
Культура

Акция «Библионочь-2019» пройдет в Москве с 20 на 21 апреля

Обновлено в 10:00
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
Обновлено в 05:00
Кино

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Политика

Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
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Футбол

Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»

Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

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Обновлено в 03:16
Политика

Турция пообещала не интегрировать С-400 в системы вооружений НАТО

Обновлено в 10:20
Наука

Обнаружены отпечатки лап самого мелкого динозавра

Крошечные отпечатки оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено 12 апреля в 09:08
Общество

В России отказались от видеофиксации техосмотра

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
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«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость Windows

В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
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Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
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Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

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Происшествия

Пять человек погибли при лобовом столкновении

Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
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Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
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Общество

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Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
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В Петербурге появится памятник Жоресу Алферову

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Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
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Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
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Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
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Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
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