Происшествия

ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей
Российская газета
01:17

Дефицит мест в колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
Российская газета01:17

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Коммерсантъвчера в 18:30
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В Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату во время драки

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