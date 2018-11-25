Происшествия
Дефицит мест в колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
Российская газета01:17
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Происшествия
В Балашихе загорелся ангар на площади 450 «квадратов»
Обновлено в 02:26
Происшествия
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
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Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Хакасии спасатели ищут четырёх пропавших туристов
В Орджоникидзевском районе Хакасии 24 ноября пропали четыре туриста, которые катались на снегоходах.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Сотрудник РЖД погиб из-за сорванной ветром кровли в Иркутской области
В Иркутской области около станции Тайшет погиб сотрудник железной дороги, на которого обрушилась сорванная порывами ветра крыша здания.
Обновлено в 02:26
Происшествия
На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4
"По информации от ФГБУН геофизическая служба РАН города Обнинск, произошло сейсмособытие магнитудой 4 балла на глубине 10 километров", — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки
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Происшествия
В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком
Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
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В Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату во время драки
Сотрудники Росгвардии в Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату в своего оппонента рядом с рестораном, боеприпас не взорвался, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РСО-Алания.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Иркутске произошел пожар на крыше исправительной колонии
Кровля общежития на территории исправительной колонии №6 в Иркутске сгорела утром в воскресенье на площади 120 кв. м. Из здания эвакуировали около 100 осужденных, их перевели в другие отряды, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления ФСИН по Иркутской области.
Обновлено в 02:26
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В Перми в одной из квартир произошел хлопок
Обновлено в 02:23
Происшествия
Массовое ДТП на Лесной Поляне попало на видео
В воскресенье, 25 ноября, у кемеровской Лесной Поляны произошло серьёзное ДТП.
Обновлено в 02:19