Дефицит мест в колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей

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