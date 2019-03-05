ФСИН разрешила допустить врачей «Зенита» в СИЗО к КокоринуСпорт-Экспресс вчера в 11:45

Врачи "Зенита" смогут обследовать нападающего петербургского клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка". 27-летний форвард испытывает проблемы с ногой.

ФСИН разрешила допустить врачей «Зенита» в СИЗО к Кокорину

Общество Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах – "ответственность родителя".

Происшествия В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.

Происшествия В Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам Консул России в Пусане Роман Быков заявил, что пять российских моряков с судна «Палладий» были приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.

Происшествия Врач впервые стал фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака Что еще известно: С 2017 года полиция Петербурга расследует два дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами одного из которых стали бывшие работники Roche.

Политика На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.

Технологии Первый частный космодром в России появится в Нижегородской области Строительство первого в РФ частного космодрома планируется в Нижегородской области. Регион уже подписал соответствующее соглашение.

Политика Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.

Экономика Роскачество оценило российские розовые вина Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом продегустировали 19 образцов российского розового вина средней ценовой категории, закупленного в торговых сетях и специализированных магазинах.

Экономика Число мультимиллионеров в России увеличится почти на четверть в ближайшие пять лет Количество мультимиллионеров в России вырастет в ближайшие пять лет на 24%, до 1860 человек, 1240 из которых будут проживать в Москве, а 130 – в Санкт-Петербурге.

Общество Комитет поддержал поправки о блокировке оскорблений госсимволов Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять во втором, основном чтении резонансный законопроект о блокировке оскорблений государства, общества и госсимволов.

Финансы Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4% Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.

Армия и оружие В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.

Политика В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.

Политика КНДР возобновила работы на ракетном полигоне Сохэ Специалисты центра при американском Университете имени Джонса Хопкинса — 38 North — обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР.

Футбол «Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".

Политика Число получивших гражданство России выросло вдвое за пять лет Ранее в МВД назвали основную цель визита иностранцев в Россию в 2018 году.

Происшествия В США умер один из создателей портативного калькулятора На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.

Армия и оружие Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового боевого блока Управление перспективных исследовательских программ Пентагона заключило с крупным американским машиностроительным концерном Raytheon контракт, направленный на исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока.

Общество В Москве на ВДНХ роботы испекут блины на Масленицу Роботы на ВДНХ испекут блины на Масленицу и поздравят женщин с Международным женским днем чтением стихов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Армия и оружие В Пакистане пресекли попытку проникновения подлодки ВМС Индии Военные Пакистана обнаружили подводную лодку ВМС Индии и пресекли ее попытку проникнуть во внутренние воды страны, сообщает газета Dawn.

Экономика Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.