ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонииТАСС вчера в 13:31

Экс-глава Минэкономразвития был этапирован в исправительную колонию № 1 в Тверской области в мае прошлого года. Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за взятку в 2 млн долларов.

с чего всё началось

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за взятку, отмечает свой день рождения с супругой. Об этом в субботу сообщил в интервью радио "Говорит Москва" заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

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