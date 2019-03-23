Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонииТАСС вчера в 13:31

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за взятку, отмечает свой день рождения с супругой. Об этом в субботу сообщил в интервью радио "Говорит Москва" заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.
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с чего всё началось

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отметит свой первый день рождения в колонии

Экс-глава Минэкономразвития был этапирован в исправительную колонию № 1 в Тверской области в мае прошлого года. Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за взятку в 2 млн долларов.
Говорит Москвавчера в 06:45

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Экс-министр Алексей Улюкаев отмечает свое 63-летие в колонии под Тверью

Афанасий-бизнесвчера в 08:36

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев отмечает в колонии в Тверской области свой день рождения

ТИАвчера в 07:58

Алексей Улюкаев в Твери отметил первый день рождения в неволе

Московский Комсомолецвчера в 08:54

В Твери экс-министр экономического развития РФ Улюкаев отмечает день рождения в колонии строгого режима

Tvtver.ruвчера в 10:15

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

РИА Новостивчера в 07:12

В Твери у экс-министра РФ Улюкаева хорошее настроение: в колонию на день рождения к нему приехала жена

Tverigrad.ruвчера в 07:44

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отметит свой первый день рождения в колонии

Говорит Москвавчера в 06:45
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Алексей Улюкаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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