Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонииТАСС 13:31

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за взятку, отмечает свой день рождения с супругой. Об этом в субботу сообщил в интервью радио "Говорит Москва" заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.
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Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил «Говорит Москва», что Алексей Улюкаев, которому сегодня исполнилось 63 года, пребывает в хорошем настроении.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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