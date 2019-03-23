Общество
ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонииТАСС 13:31
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за взятку, отмечает свой день рождения с супругой. Об этом в субботу сообщил в интервью радио "Говорит Москва" заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.
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с чего всё началось
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил «Говорит Москва», что Алексей Улюкаев, которому сегодня исполнилось 63 года, пребывает в хорошем настроении.Говорит Москва06:45
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