Происшествия
ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»ФАН вчера в 06:44
Сотрудники центрального аппарата ФСИН проверяют сообщения в соцсетях якобы о пытках в следственном изоляторе «Кресты-2». Об этом заявили в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
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Следственные органы заинтересовались сообщениями о возможных пытках в «Крестах»
Петербургский дневниквчера в 11:35
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