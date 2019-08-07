Сотрудники центрального аппарата ФСИН проверяют сообщения в соцсетях якобы о пытках в следственном изоляторе «Кресты-2». Об этом заявили в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»

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