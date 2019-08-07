Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает местное отделение УФСИН, передает РИА "Новости".

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

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