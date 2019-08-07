Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»Газета.Ru 08:44
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает местное отделение УФСИН, передает РИА "Новости".
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Цена нефти Brent опустилась ниже $58 за баррель
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
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Новым президентом Американской академии киноискусств стал Дэвид Рубин
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