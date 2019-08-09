ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков - ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автотранспорта уголовно-исполнительной системы.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России. Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы.

ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков

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