Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаковТАСС 06:11
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России. Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы.
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с чего всё началось
ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков - ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автотранспорта уголовно-исполнительной системы.ТАСС06:11
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
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