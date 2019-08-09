Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в МосквеРБК 07:12
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
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с чего всё началось
ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.ТАСС06:11
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