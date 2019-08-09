ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.

с чего всё началось

В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

Происшествия Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Общество Тарифы на мобильную связь в Крыму и Севастополе не повысят Ранее жители Крыма и Севастополя, пользующиеся услугами МТС Краснодарского края (в 2014 г. на полуострове подавали сим-карты только этого оператора), получили уведомления об изменении с 30 июля 2019 г. тарификации в сторону значительного увеличения.

Экономика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Общество Для рыбаков-любителей разработают специальные правила По словам Шестакова, возможно будут введены квоты и патенты для граждан, которые хотят зарабатывать на любительской рыбалке — продажей пойманной рыбы.

Политика В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Происшествия В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов В Санкт-Петербурге столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, из-за чего последний вылетел на тротуар и наехал на троих пешеходов.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Хоккей «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в матче Кубка президента Казахстана Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче Кубка президента Казахстана. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Шоу-бизнес Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.

Общество Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Происшествия В МЧС заявили о сокращении числа населённых пунктов в зоне задымления В МЧС заявили, что с 30 июля число населённых пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза.

Политика Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Шоу-бизнес Маликова дала советы, как правильно заниматься спортом в отпуске Сторонница здорового образа жизни Инна Маликова не дает себе расслабиться даже на отдыхе.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.

Футбол Стали известны расходы английских клубов на трансферы Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Политика Сандерс пообещал рассказать об НЛО в случае избрания президентом США Сенатор от штата Вермонт и планирующий участвовать в выборах президента США Берни Сандерс (Демократическая партия) в случае избрания на пост главы государства пообещал раскрыть информацию об инопланетных формах жизни и неопознанных летающих объектах, если такая имеется.

Политика Захарова развенчала грузинские мифы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления, что российские пограничники якобы сдвигают границу Южной Осетии и Грузии вглубь территории Грузии.

Политика Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях 8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.