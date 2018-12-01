Общество
"На новой видеозаписи с осужденным Цеповязом, опубликованной в СМИ, запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в субботу в "Интерфакс".
Интерфакс09:22
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Погода
В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Обновлено в 10:03
Общество
Завершилось голосование в конкурсе имен для российских аэропортов
Фото: Интерфакс «Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:03
Общество
В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Обновлено в 10:06
Общество
Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году
Работы по развитию спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 09:29
Общество
В Китае начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте
Как сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, система подобного вознаграждения существовала и ранее, но власти решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.
Обновлено в 09:36
Общество
Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году
Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Обновлено в 09:41
Общество
В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом
Бирюков уточнил, что в 2018 году в местах массового пребывания населения открывается пять новых катков - в парке "Митино", парке имени Святослава Федорова, Нагатинском затоне и Братеевской пойме.
Обновлено в 09:46
Общество
В автошколах рассказали о нововведениях при сдаче экзамена на права
По мнению Ачкасова, после реформы экзамена автошколы будут заинтересованы настолько подготовить ученика, чтобы он сразу начал ездить в условиях города уже при сдаче экзамена в ГИБДД.
Обновлено в 10:02
Транспорт
Интеграцию МЦК и радиальных железных дорог завершат в 2019 году
Работы по интеграции радиальных железных дорог и Московского центрального кольца (МЦК) планируется завершить в течение следующего года, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 09:16
Транспорт
Развязку МКАД-Липецкая улица реконструируют до конца 2021 года
За прошедшие семь лет было реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.
Обновлено в 09:08
Транспорт
«Аэроэкспресс» начал перевозить детей за 1 рубль
В настоящее время бесплатно ездить в поездах в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево могут дети до пяти лет.
Обновлено в 06:08
Общество
В Киеве открыли пункты обогрева
В городской администрации Киева сообщили о том, что для жителей Киева были открыты пункты обогрева в связи с резким похолоданием, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Общество
В нападении на дом вице-канцлера ФРГ признались антиглобалисты
Виновными в нападении на дом вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца на Шиллерштрассе в Гамбурге признали себя антиглобалисты.
Обновлено в 09:51
Общество
В Абу-Даби выделили пять миллиардов долларов на помощь гражданам
Власти эмирата Абу-Даби выделили гражданам экономическую помощь в размере 18,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (5 миллиардов долларов) в честь 47-й годовщины основания страны, сообщает в субботу эмиратское издание The National.
Обновлено в 09:28
Общество
Дед Мороз подарил Московскому зоопарку двух мини-пигов
Главный российский Дед Мороз подарил Московскому зоосаду пару двухмесячных мини-пигов в честь предстоящего Нового года Свиньи.
Обновлено в 10:05