"На новой видеозаписи с осужденным Цеповязом, опубликованной в СМИ, запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Погода Погода В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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Общество Общество В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

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Общество Общество В Китае начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте Как сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, система подобного вознаграждения существовала и ранее, но власти решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.

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Общество Общество В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом Бирюков уточнил, что в 2018 году в местах массового пребывания населения открывается пять новых катков - в парке "Митино", парке имени Святослава Федорова, Нагатинском затоне и Братеевской пойме.

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Транспорт Транспорт Интеграцию МЦК и радиальных железных дорог завершат в 2019 году Работы по интеграции радиальных железных дорог и Московского центрального кольца (МЦК) планируется завершить в течение следующего года, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Транспорт Транспорт Развязку МКАД-Липецкая улица реконструируют до конца 2021 года За прошедшие семь лет было реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.

Транспорт Транспорт «Аэроэкспресс» начал перевозить детей за 1 рубль В настоящее время бесплатно ездить в поездах в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево могут дети до пяти лет.

Общество Общество В Киеве открыли пункты обогрева В городской администрации Киева сообщили о том, что для жителей Киева были открыты пункты обогрева в связи с резким похолоданием, передает РИА "Новости".

Общество Общество В нападении на дом вице-канцлера ФРГ признались антиглобалисты Виновными в нападении на дом вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца на Шиллерштрассе в Гамбурге признали себя антиглобалисты.

Общество Общество В Абу-Даби выделили пять миллиардов долларов на помощь гражданам Власти эмирата Абу-Даби выделили гражданам экономическую помощь в размере 18,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (5 миллиардов долларов) в честь 47-й годовщины основания страны, сообщает в субботу эмиратское издание The National.