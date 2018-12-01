Общество

ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза
РИА Новости
12:46

Пресс-служба ФСИН прокомментировала новое видео из исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз из "банды Цапков". Как заявили в ведомстве, видео снимали не в камере Цеповяза, а в комнате психологической разгрузки.
РИА Новости12:46

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ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза

РИА Новости12:46

ФСИН объяснил появление нового скандального видео с Цеповязом

Телеканал 360°10:51

ФСИН: На видео запечатлена комната психологической разгрузки, а не камера Цеповяза

КП - Кубань10:22

ФСИН прокомментировала новое видео с Цеповязом в СМИ

Интерфакс09:22

Во ФСИН прокомментировали появившуюся в СМИ видеозапись с Цеповязом

ТАСС09:09

Во ФСИН объяснили видео с Цеповязом в «VIP-камере»

РЕН ТВ09:17

Во ФСИН прокомментировали видео VIP-камеры Вячеслава Цеповяза

Говорит Москва09:48
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Погода

Москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде

Обновлено в 12:39
Общество

В России завершилось голосование по выбору имен для аэропортов

В рамках проекта «Великие имена России», запущенного в октябре 2018 года, жители России самостоятельно могли определить, чье имя присвоить 45 аэропортам страны.
Обновлено в 12:51
Общество

В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Обновлено в 12:54
Общество

В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом

Обновлено в 13:17
Общество

В Париже закрыты семь станций метро в связи с акциями протеста

«Управление столичного транспорта 1 декабря временно закрыло семь станций парижского метрополитена (Франклин-Рузвельт, Георг V, Клемансо, Конкорд, Тюильри, Шарль де Голль - Этуаль и Аржантин) в связи с проведением акции протеста против повышения цен на бензин», - говорится на страничке ДСКЦ в twitter.
Обновлено в 13:18
Общество

В Китае начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте

Как сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, система подобного вознаграждения существовала и ранее, но власти решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.
Обновлено в 11:24
Общество

Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году

Работы по развитию спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 12:17
Общество

Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году

Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Обновлено в 12:04
Транспорт

Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году

Обновлено в 12:50
Общество

В автошколах рассказали о нововведениях при сдаче экзамена на права

Претендентов на водительские права будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час, рассказал РИА Новости Сергей Лобарев — председатель правления "Гильдии автошкол", которая объединяет автошколы 58 регионов России.
Обновлено в 12:30
Общество

В КПРФ рассказали о здоровье Жореса Алферова

Здоровью нобелевского лауреата по физике и депутата Государственной думы от фракции КПРФ Жореса Алферова ничто не угрожает.
Обновлено в 13:08
Здоровье

Ученые выяснили, почему пациенты постоянно врут докторам

Примерно 60-80% пациентов врут медсестрам и докторам при попадании в больницу, причем в большинстве случаев это происходит из-за элементарного стыда и гордости.
Обновлено в 09:50
Погода

Сильный смог накрыл десятки городов в Китае

Обновлено в 10:56
Общество

Новый дворец Деда Мороза в Великом Устюге начнут строить в 2019 году

Строительство нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге может начаться в 2019 году, завершить его планируется к 2021 году.
Обновлено в 10:03
Общество

Радость и Счастье подарил Московскому зоопарку Дед Мороз

Волшебная почта Деда Мороза открылась в столичном зоопарке в субботу, 1 декабря.
Обновлено в 13:31
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