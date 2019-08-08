Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»Коммерсантъ 05:47

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

Во ФСИН рассказали о незаконных методах воспитания заключенных в «Крестах»

Проверка, проведенная после утверждения о пытках в петербургском СИЗО-1 (известном как "Кресты-2"), выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, рассказал РИА Новости заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
РИА Новости04:11

Подробнее о событии

В «Крестах» отстранили часть сотрудников после пыток «неудобного» арестанта

Мойка7808:02

ФСИН отстранила нескольких сотрудников СИЗО «Кресты-2» после сообщений об избиениях заключенных

Новая газета09:10

Перевоспитание головорезами. ФСИН признала «пресс-хаты» в Крестах, начались отстранения

Фонтанка.Ру05:19

Во ФСИН рассказали о незаконных методах воспитания заключенных в «Крестах»

РИА Новости04:11

ФСИН заявила о подсаживании арестантов к «головорезам» в СИЗО Петербурга

РБК05:08

Пытки в следственном изоляторе Кресты объяснили бытовым конфликтом, который возник из-за пачки сигарет

Эхо Москвы05:00

«Не поделили сигареты»: во ФСИН объяснили сообщения об избиениях в «Крестах-2»

78.ruвчера в 15:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:03, Вашингтон
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Обновлено в 09:27
Происшествия

Под Новороссийском автобус упал с обрыва

В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Музыка

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Обновлено в 06:29
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии установят протез

Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Киргизии задержали бывшего президента Атамбаева

Обновлено вчера в 11:25
Экономика

Росстат сообщил о росте цен на хлеб

По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Футбол

Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Жена Валентина Гафта опровергла сообщения о его смерти

Обновлено в 07:55
Политика

СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»

США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Jundle Welt.
Обновлено в 08:59
Общество

Британское издание высмеяло фото «российских гангстеров»

Обновлено в 08:45
Происшествия

Илью Яшина доставили в суд

Обновлено в 09:19
Кино

Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова

Обновлено в 01:00
Происшествия

В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв

ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения.
Обновлено в 06:27
Общество

УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей

УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Виктория Боня отказалась от филлеров, приведших к асимметрии лица

39-летняя экс-участница скандального проекта "Дом-2" раньше прибегала исключительно к "инъекциям красоты", чтобы соответствовать идеалам красоты, но сейчас признается, что процедуры сыграли с ней злую шутку.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

На Западе оценили кадры с первым полетом «Охотника»

Западные эксперты оценили видео с первым полетом российского тяжелого беспилотника "Охотник".
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Узбекистан получил 24 турецких бронемашины «Эйдер Ялчин» 4х4

Вооруженные силы Узбекистана получили партию из 24 турецких бронемашин "Эйдер Ялчин" 4Х4.
Обновлено в 08:46
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Игры

Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером

Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем

«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Политика

МИД РФ прокомментировал события в Киргизии

Обновлено в 03:15
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 01:54
Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Политика

Косово предложили отдать России

Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.
Обновлено в 09:04
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Культура

Вручение «Эмми» пройдет без ведущего

Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Свидетель по делу об убийстве Михаила Круга задушил двоих сокамерников

Обновлено в 03:16
Финансы

Объем новой программы МВФ для Киева составит до $10 млрд

Объем новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом составит от 5 млрд до $10 млрд, это будет зависеть от ее сроков.
Обновлено в 06:51
Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное