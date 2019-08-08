Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»Коммерсантъ 05:47
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Читать в источнике
Оценить76
с чего всё началось
Проверка, проведенная после утверждения о пытках в петербургском СИЗО-1 (известном как "Кресты-2"), выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, рассказал РИА Новости заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.РИА Новости04:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено 06 августа в 21:59
Происшествия
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Врач назвал главные признаки склонности к инфаркту
Порядка 20% случаев инфаркта протекают почти бессимптомно, и эти так называемые "молчаливые" инфаркты наносят организму человека непоправимый вред.
Обновлено в 03:20
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Транспорт
Михаил Исаев сделал официальное заявление о росте тарифов на автобусы
Глава Саратова Михаил Исаев выступил с официальным заявлением о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.
Обновлено в 07:15
Политика
Япония не приняла ноту протеста России по Южным Курилам
Ранее в МИД России пригласили посла Японии в России Тоехису Кодзуки, которому вручили ноту с решительным протестом из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Обновлено 06 августа в 08:05
Наука
ГМ-лимфоциты победили ВИЧ у подопытных мышей
Своими исследованиями ученые смогли изъять вирус из клеток третей части подопытных мышей, благодаря антиретровирусной терапии LASER ART, которая снижает репликацию ВИЧ и может распределяться по тканям организма, где ВИЧ находится в состоянии покоя.
Обновлено в 07:21
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Происшествия
Суд арестовал счета ФБК Навального
Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Барселона» и «Боруссия» приедут на юношеский турнир в Москву
С 20 по 25 августа в Москве пройдет III международный турнир с участием юношеских команд (игроки до 14 лет) 10 футбольных клубов Европы и Азии.
Обновлено в 04:54
Политика
Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами
Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Скотланд-Ярд признал непричастность России к отравлению Скрипалей
Показательно, как в Скотланд-Ярде заявили о непричастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери.
Обновлено в 07:20
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Футбол
Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»
Нападающий Антон Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи». Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:17
Политика
Россия не принижает вклад союзников в Победу, заявил Нарышкин
Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:29
Политика
Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение
Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 07:17
Общество
Генератор мемов удалил еще одну картинку по требованию Роскомнадзора
Генератор комиксов и мемов «Рисовач» (risovach.ru) по требованию Роскомнадзора оперативно ограничил доступ к странице с изображением, которое, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляет госсимволы России.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Памятник маршалу Георгию Жукову установили в Монголии
Обновлено вчера в 23:23
Кино
Мединский посетил премьеру «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
В среду в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который презентовал сам автор.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии
"Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.
Обновлено в 06:38