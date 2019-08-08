Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

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