Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»Коммерсантъ 05:47

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

«В этом СИЗО бардак»: глава ФСИН после проверок данных о пытках в «Крестах»

Мойка7806:33

ФСИН заявила о подсаживании арестантов к «головорезам» в СИЗО Петербурга

РБК05:08

Перевоспитание головорезами. ФСИН признала «пресс-хаты» в Крестах, начались отстранения

Фонтанка.Ру05:19

Во ФСИН рассказали о незаконных методах воспитания заключенных в «Крестах»

РИА Новости04:11

Подравшиеся в «Крестах» арестанты не поделили сигареты

Петербургский дневник06:00

Пытки в следственном изоляторе Кресты объяснили бытовым конфликтом, который возник из-за пачки сигарет

Эхо Москвы05:00

«Не поделили сигареты»: во ФСИН объяснили сообщения об избиениях в «Крестах-2»

78.ruвчера в 15:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Обновлено в 05:43
Политика

Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы

На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве в воинской части в Архангельской области

Обновлено в 05:52
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Политика

Силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева

Обновлено в 06:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие

Для ВДВ разрабатывают новую боевую машину на шасси СПП «Спрут»

Проект новой бронированной машины на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД" разрабатывается в интересах Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 04:58
Общество

В Риме туристам запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы

Обновлено в 06:15
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

В Екатеринбурге сквер около театра вернут в собственность города

Обновлено в 06:00
Происшествия

В районе сгоревшего склада боеприпасов снова эвакуировали население

Для безопасности всех жителей попросили покинуть населенный пункт. 5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар.
Обновлено в 06:32
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Обновлено в 04:08
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Здоровье

Медики назвали полезные свойства баклажанов

Врачи рассказали о полезных для организма свойствах баклажанов. Эксперты отметили низкую калорийность продукта, что важно для похудения.
Обновлено в 05:50
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Обновлено в 03:36
Экономика

Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии

Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала, почему отказалась от филлеров

В недавнем интервью Виктория Боня призналась, что помешана на том, чтобы выглядеть хорошо.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе

Обновлено вчера в 21:03
Здоровье

В ВОЗ рассказали, чем грозит курение кальяна и электронных сигарет

Отмечается, что употребление табака – единственный предотвратимый риск смертности от рака.
Обновлено в 03:11
Энергетика

Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе

Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.
Обновлено в 01:27
Транспорт

В Москве растет число аварий с участием такси

Как считает Ликсутов, уровень зарплаты таксиста в Москве не должен быть ниже зарплаты водителя автобуса городского общественного транспорта.
Обновлено в 04:34
Политика

Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2

Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 07:45
Культура

Вручение «Эмми» пройдет без ведущего

Обновлено вчера в 19:40
Финансы

Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд

Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.
Обновлено в 06:37
Экономика

Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Общество

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное