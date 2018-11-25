Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что дефицит мест в колониях для осужденных сотрудников правоохранительных органов преодолен.

ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителей

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