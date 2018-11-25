Общество
ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителей
ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителейКоммерсантъ18:30
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что дефицит мест в колониях для осужденных сотрудников правоохранительных органов преодолен.
Коммерсантъ18:30
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Общество
В Египте нашли гробницу служителя храма XIII века до нашей эры
Обновлено в 21:40
Погода
Метеорологи спрогнозировали усиление морозов в Москве с 27 ноября
В ночь на понедельник ожидается 4-6 градусов мороза, днем - не выше минус 1-3 градусов.
Обновлено в 21:21
Общество
На 94-м году жизни скончалась театральный критик Инна Вишневская
Доктор искусствоведения Инна Вишневская умерла в пятницу, 23 ноября, на 94-м году жизни.
Обновлено в 14:48
Здоровье
В Мурманске детский сад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции
Обновлено в 15:16
Путешествия
Названы лучшие города для отдыха мам
Опрос был проведен в преддверии Дня матери, который отмечается 25 ноября 2018 года.
Обновлено в 20:10
Религия
Патриарх Кирилл освятил памятник князю Александру Невскому в Балтийске
Памятник святому благоверному князю Александру Невскому освящен в субботу на территории одноименного храма в Балтийске, где находится крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море.
Обновлено в 09:37
Общество
Россельхознадзор запретил ввоз мяса с четырех белорусских предприятий
Россельхознадзор ввел временное ограничение с 24 ноября на ввоз говядины и мяса птицы с четырех белорусских предприятий.
Обновлено в 17:52
Общество
При правительстве Петербурга создадут совет по делам женщин
Совет по делам женщин будет создан при правительстве Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:03
Общество
Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья
"Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тыс. рублей в месяц", - отмечается в исследовании.
Обновлено в 20:00
Общество
Более двух миллионов россиян придумали новые имена для аэропортов
Более двух миллионов человек приняли участие в финальном этапе общенационального конкурса «Великие имена России», в рамках которого люди выбирают дополнительные названия для крупных отечественных аэропортов.
Обновлено в 09:55
Общество
«Россети» проводят первые зимние учения в Сибири
В Красноярске стартовали первые в истории зимние учения по отработке взаимодействия группы компаний «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Красноярского края.
Обновлено в 18:54
Транспорт
Московское метро просит пассажиров занимать обе стороны эскалатора
Обновлено в 12:55
Общество
В пяти муниципалитетах Югры до конца года снесут балки
"До конца текущего года по обязательствам, взятым органами местного самоуправления, не должно остаться балков в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском, Советском и Березовском районах", - сказала Комарова.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Число заразившихся лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило 400
Обновлено в 18:25
Общество
Закон о реновации допускает строительство высоток в Москве
Обновлено в 12:46