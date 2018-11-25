Общество

ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителей
Коммерсантъ
18:30

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что дефицит мест в колониях для осужденных сотрудников правоохранительных органов преодолен.
Коммерсантъ18:30

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ФСИН решила вопрос с дополнительными местами для силовиков в колониях

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ФСИН решила проблему с дефицитом мест для осужденных правоохранителей в колониях строгого режима

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News.ru20:37

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РБК19:55

ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителей

Коммерсантъ18:30
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Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральный орган исполнительной власти, подведомственный Министерству юстиции Российской Федерации, который осуществляет правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуждённых, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осуждённых и осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания. Федеральная служба исполнения наказаний создана для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. В подчинении службы находятся все места лишения свободы России...
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