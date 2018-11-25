Общество
ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителей
ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителейКоммерсантъ18:30
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что дефицит мест в колониях для осужденных сотрудников правоохранительных органов преодолен.
Коммерсантъ18:30
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Общество
Власти Дубая оплатили счет за лечение умершей российской туристки
Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал помощь родным погибшей на отдыхе россиянки Натальи Поповой, сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.
Обновлено в 22:48
Общество
В Египте нашли гробницу служителя храма XIII века до нашей эры
Археологи обнаружили в районе города Луксор на юге Египта гробницу времен фараонов Рамессидов (1292–1069 годы до нашей эры).
Обновлено в 23:12
Погода
Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии почти локализован
Обновлено в 22:31
Погода
Метеорологи спрогнозировали усиление морозов в Москве с 27 ноября
Морозы в столичном регионе, по прогнозам Гидрометцентра России, начнут усиливаться со вторника, температура опустится значительно ниже нормы.
Обновлено в 22:35
Общество
На 94-м году жизни скончалась театральный критик Инна Вишневская
Обновлено в 14:48
Здоровье
В Мурманске детский сад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции
Для выяснения причин инфекции были отобраны пробы питьевой воды, пищевых продуктов, дезсредств, смывы, проводятся лабораторные исследования отобранных образцов и биологического материала.
Обновлено в 15:16
Путешествия
Названы лучшие города для отдыха мам
Обновлено в 22:45
Общество
Россельхознадзор запретил ввоз мяса с четырех белорусских предприятий
Россельхознадзор ввел временное ограничение с 24 ноября на ввоз говядины и мяса птицы с четырех белорусских предприятий.
Обновлено в 17:52
Общество
При правительстве Петербурга создадут совет по делам женщин
Совет по делам женщин будет создан при правительстве Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:03
Религия
Патриарх Кирилл освятил памятник князю Александру Невскому в Балтийске
Памятник святому благоверному князю Александру Невскому освящен в субботу на территории одноименного храма в Балтийске, где находится крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море.
Обновлено в 09:37
Общество
В России отмечается День матери
В это воскресенье в России в 20-й раз отмечается День матери.
Обновлено в 23:02
Общество
«Россети» проводят первые зимние учения в Сибири
Обновлено в 22:56
Общество
Более двух миллионов россиян придумали новые имена для аэропортов
Более двух миллионов человек приняли участие в финальном этапе общенационального конкурса «Великие имена России», в рамках которого люди выбирают дополнительные названия для крупных отечественных аэропортов.
Обновлено в 09:55
Общество
В пяти муниципалитетах Югры до конца года снесут балки
"До конца текущего года по обязательствам, взятым органами местного самоуправления, не должно остаться балков в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском, Советском и Березовском районах", - сказала Комарова.
Обновлено в 13:28
Общество
Закон о реновации допускает строительство высоток в Москве
Обновлено в 12:46