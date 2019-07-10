Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцевРБК 01:50
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
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Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
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В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Экономика
В Минфине нашли новое объяснение падению реальных доходов россиян
Глава министерства финансов Антон Силуанов нашел очередное объяснение, почему реальные доходы россиян постоянно снижаются.
Обновлено в 04:43
Политика
Матвиенко призвала не позволить отнять общее прошлое России и Грузии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала общество Грузии не дать радикалам-русофобам отнять общее прошлое и мирное будущее двух государств.
Обновлено в 03:57
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Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Обновлено в 04:45
Политика
Вместо вина: грузины придумали месть Путину
По мнению главы "Рустави-2", вместо России производители могли бы сбывать свой товар на Украину.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Барнауле горит строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.
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Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие
США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена
Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена, сообщает издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 24 человек
Живыми удалось найти 37 человек, числившихся пропавшими. Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 24 человека.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на рынке.
Обновлено в 03:59
Общество
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца
Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
На Красной площади задержали участников акции в поддержку крымских татар
На Красной площади в Москве задержаны семь человек, устроивших акцию против уголовного преследования крымских татар, сообщил телеканал «Дождь».
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
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Политика
Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства — Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 20:08
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08