Что заставляют работать до часу ночи, что издеваются, что обшивают начальников, обшивают детей, приводят какие-то левые заказы, какие-то коммерсанты, то есть, творится полное беззаконие и в этой колонии точно используется рабский труд.

с чего всё началось

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