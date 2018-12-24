Что заставляют работать до часу ночи, что издеваются, что обшивают начальников, обшивают детей, приводят какие-то левые заказы, какие-то коммерсанты, то есть, творится полное беззаконие и в этой колонии точно используется рабский труд.

с чего всё началось

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России заявила об использовании рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии № 14 по УФСИН Мордовии, об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.

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