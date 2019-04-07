Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы МизулинойРИА Новости 08:48
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой. По информации издания, решение приняли после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, где указывалось, что эти практики ведут к мужеложству.
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Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:14
Хоккей
Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра
Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра.
Обновлено в 12:47
Авто
Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле
Обновлено в 06:15
Политика
Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Футбол
Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»
Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Политика
Австрия сохранит пограничный контроль с Венгрией и Словенией
Повышенные меры безопасности на границах Австрии и Венгрией и Словенией будут поддерживаться как минимум до ноября, сообщает местное информационное агентство ORF.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Единоборства
Ершова и Новицкая завоевали медали на ЧЕ по тяжелой атлетике
Российские тяжелоатлетки Светлана Ершова и Кристина Новицкая завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы в Грузии в весовой категории до 55 кг.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Енисеем»
Встреча завершилась со счетом 3:2. Изначально "Енисей" одерживал победу благодаря реализованному пенальти Дмитрия Ятченко и оформленному голу Александра Зотова, однако потом "Урал" отыграл один мяч на 72-й минуте (Николай Димитров), следующий - за пять минут до конца основного времени (Павел Погребняк), и принесший победу - в следующей же атаке (Андрей Панюков).
Обновлено в 09:10
Общество
Исправление ошибок у Тельцов, рассеянность Дев и очищение у Рыб: гороскоп на 8 апреля
ТЕЛЬЦАМ сегодня следует поберечь зрение. Хороший день для подведения итогов, обработки информации и исправления ошибок.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика
Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области
Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.
Обновлено в 12:09
Происшествия
На Украине двое мужчин убили человека ради видео
Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.
Обновлено в 09:21
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Общество
Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля
На этой неделе вам стоит быть осторожнее с коллегами-женщинами.
Обновлено в 10:00
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Космос
Во время атомных взрывов зафиксировали активность НЛО
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Общество
В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек
Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Экономика
Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций
Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
Обновлено в 10:15
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II Беатрис выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Совсем скоро под венец пойдет внучка Елизаветы II. Избранником принцессы Беатрис стал 24-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.
Обновлено в 08:27
Общество
Матвиенко больше любит дарить, чем принимать
Побыть с семьей в любимом городе — подарок, который сама себе делает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:57
Кино
Алые паруса
Сценическая конструкция художника Глеба Фильштинского грандиозна и подходит, скорее, для стационарного мюзикла.
Обновлено в 12:56