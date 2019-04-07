Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы МизулинойРИА Новости 08:48

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой. По информации издания, решение приняли после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, где указывалось, что эти практики ведут к мужеложству.
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