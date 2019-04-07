ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы МизулинойРИА Новости 08:48

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой. По информации издания, решение приняли после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, где указывалось, что эти практики ведут к мужеложству.

Единоборства Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.

Происшествия В Москве задержаны двое граждан Великобритании Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.

Происшествия Жители Самары сняли на видео падение метеорита Жители Самары стали свидетелями яркой вспышки в небе и успели снять ее на камеру.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Происшествия На Украине двое мужчин убили человека ради видео Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Вдова актера Валерия Золотухина, скрипачка Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни.

Политика Володин осудил политику единоличных решений США Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Межпарламентском союзе (МПС) отметил опасность подмены международного права единоличными решениями, а также рассказал о последствиях подобной политики.

Происшествия В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.

Авто Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.

Политика В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.

Транспорт ЦОДД предупредил о серьезных осложнениях на дорогах юго-востока Москвы Серьезные осложнения ожидаются в понедельник, 8 апреля, на дорогах юго-востока Москвы в связи с закрытием восьми станций метро Таганско-Краснопресненской линии.

Армия и оружие В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.

Футбол Диего Коста отрицает оскорбления матери арбитра Нападающий "Атлетико" Диего Коста сообщил своим одноклубникам, что он не оскорблял мать арбитра в матче против "Барселоны".

Общество Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».