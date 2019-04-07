Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы МизулинойРБК 09:33

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой. Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.
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Александр Дворкин
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Российский исследователь современного религиозного сектантства, деятель антисектантского движения в России, светский и церковный историк-медиевист, православный богослов, общественный деятель, писатель. Автор 10 книг и более 450 публикаций на 15 языках, автор статей в «Православной энциклопедии» и трёх статей в «Большой Российской энциклопедии». Некоторые исследователи связывают с А. Л. Дворкиным распространение понятия «тоталитарная секта».
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