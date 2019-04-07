Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы МизулинойРБК 09:33
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой. Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.
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