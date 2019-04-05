Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы МизулинойРБК 09:33
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой. Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.
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Хоккей
НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Экс-невеста Тимати Мила Волчек ждет ребенка
Девушка уходить от вопроса не стала и подтвердила, что ждет ребенка.
Обновлено в 08:36
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Армия и оружие
Появилось видео эвакуации американских военных из Ливии
Процесс эвакуации американского контингента попал на видео.
Обновлено в 08:59
Футбол
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
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Политика
Володин осудил политику единоличных решений США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Межпарламентском союзе (МПС) отметил опасность подмены международного права единоличными решениями, а также рассказал о последствиях подобной политики.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Врачи отговаривали Заворотнюк от беременности
Обновлено вчера в 11:01
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский пообещал награждать украинцев за доносы на коррупционеров
Предлагается также максимально декриминализировать экономическую деятельность и максимально наказывать госслужащих за коррупционные преступления путём лишения их всего имущества, а также пожизненного запрета на занимание государственных и муниципальных должностей, считает Зеленский.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
«Какое сходство с Аллой»: Малышева не оставила без внимания новое фото 47-летней Орбакайте
«Какое сходство с Аллой», - отметила телеведущая, прокомментировав фото в микроблоге певицы.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Здоровье
В России появится новая медицинская специальность
Со следующего года в России начнут появляться врачи реабилитационной и физической медицины, о чём сегодня сообщает Минздрав.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Финансы
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников
На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Общество
Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человек
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо
6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Гусева, Шарапова, Укупник и другие звезды пришли с детьми на премьеру фильма «Домовой»
Первыми зрителями стали звезды отечественного шоу-бизнеса, многие из которых пришли с детьми.
Обновлено в 05:00
Транспорт
ЦОДД предупредил о серьезных осложнениях на дорогах юго-востока Москвы
Серьезные осложнения ожидаются в понедельник, 8 апреля, на дорогах юго-востока Москвы в связи с закрытием восьми станций метро Таганско-Краснопресненской линии.
Обновлено в 08:27
Религия
Православные христиане встречают Благовещение
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»
Действующий президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер для продвижения «к свободной Европе», поскольку иначе есть угроза «откатиться под имперскую Россию».
Обновлено в 05:48