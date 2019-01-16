Общество
ФСИН опровергла сообщения о VIP-камере для УлюкаеваРидус 05:45
«Осужденный содержится в исправительной колонии общего режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов, трудоустроен», - говорится в сообщении службы. Ранее в соцсетях появилась информация, что Улюкаева содержат в отремонтированной камере с трехразовым питанием с доставкой.
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